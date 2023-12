Orban assente (volontario) al voto sull'adesione dell'Ucraina alla Ue: «Pessima decisione». Ecco perché il risultato è valido

Il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull'allargamento.

Ucraina e Moldavia nella Ue, il Consiglio Europeo avvia i negoziati per l'adesione. Orban non era in sala. Zelensky: «È la nostra vittoria»

Orban assente, voto valido

Orban, a quanto si apprende, ha notificato la sua assenza al presidente Charles Michel e non ha delegato nessun altro leader a rappresentarlo, né per dare un suo assenso né per un dissenso. Quindi Orban viene considerato come «non votante» e la decisione è considerata legalmente valida. Per questo «nessuno ha obiettato» al via libera.

Orban: «Pessima decisione»

L'ok al negoziato per l'adesione dell'Ucraina alla Ue «è una pessima decisione» e «l'Ungheria non vuole partecipare a questa cattiva decisione», scrive sui social il primo ministro ungherese Viktor Orban, che al Consiglio europeo di Bruxelles non ha preso parte al voto sull'avvio dei negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia.