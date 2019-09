Mare Jonio sequestrata, alla Ong una multa da 300.000 euro

LAMPEDUSA - Nelle ultime ore la Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la Mare Jonio, al momento alla fonda all'isola di Lampedusa. Lo fanno sapere del Viminale.



Ieri la Capitaneria di Porto avevai permesso l'ingresso in acque italiane per lo sbarco a Lampedusa degli ultimi 31 naufraghi salvati dalla nave. Una volta a terra, ad attendere l'equipaggio c'era la Guardia di Finanza che ha proceduto a notificare una multa da 300mila euro e il sequestro cautelativo dell'imbarcazione, in vista di una eventuale confisca, per violazione del decreto sicurezza bis.

