Coronavirus, il ministro De Micheli: «Una app per i mezzi pubblici: avviserà se c'è affollamento»

Una app per comunicare ai cittadini che il bus o la metro sono troppo affollati. Si sta studiando anche questa soluzione per risolvere la questione dei mezzi pubblici quando si riprenderanno le attività. «Abbiamo messo allo studio insieme alla Ministra Pisano l'ipotesi di una app che là dove c'è tanta congestione di passeggeri ci sia la possibilità di poter dire prima a chi vuole salire su quel mezzo, guarda che quel mezzo arriverà pieno e quindi dovrai aspettare quello successivo». Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, con riferimento allo studio di una app per comunicare il livello di affollamento sui mezzi pubblici.

Ultimo aggiornamento: 10:28

