Arnaldo Forlani, chi era l'ex premier e segretario Dc: la lunga carriera politica del leader democristiano

Nato a Pesaro, nelle Marche, l'8 dicembre del 1925, Arnaldo Forlani, morto oggi a Roma, è stato un esponente di primissimo piano della Democrazia Cristiana per 30 anni, fino agli inizi degli anni '90.

Arnaldo Forlani, morto l'ex presidente del Consiglio ed esponente Dc: aveva 97 anni

La carriera politica

È stato a lungo presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana. Nel corso della carriera politica Forlani è stato presidente del Consiglio dei ministri (ottobre 1980-giugno 1981), ministro degli Esteri, ministro della Difesa e ministro delle Partecipazioni statali; ha svolto il ruolo di segretario della Democrazia Cristiana dapprima nel quadriennio 1969-1973 ed in seguito tra il 1989 e il 1992. Parlamentare dal 1958 per 9 legislature, Forlani fu nel 1992 candidato senza esito alla Presidenza della Repubblica. Come molti altri esponenti politici, in quegli anni fu sottoposto a procedimenti giudiziari nell'ambito dell'inchiesta Mani pulite. Dal 1989 al 1992 segretario della Dc, si dimise dopo la sconfitta elettorale del suo partito. A succedergli fu Mino Martinazzoli.