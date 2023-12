FELTRE - Amare Feltre è un sentimento che cresce dentro e lo si culla per tutta una vita. Questo sentimento era intrinseco dell'esistenza di Romeo Callice, ex amministratore comunale, che martedì 5 dicembre si è spento a causa di una malattia.

CHI ERA

Con lui se ne va una di quelle persone che ha vissuto per la sua Feltre e i suoi abitanti, durante la sua vita ha lavorato per valorizzarla, difenderla e far crescere quel sentimento di comunità che rende grande una città. Se ne è andato a 73 anni, lasciando la moglie Rosaria, ma con i suoi interessi e il suo impegno ha lasciato delle tracce indelebili a favore di un'intera comunità. Callice ha trascorso la sua vita lavorativa come contabile alla concessionaria Piaggio a Pasquer di Feltre, va detto che i suoi interessi spaziavano in ogni campo compreso quello del collezionismo, spicchio importante della sua vita come quello dello sport che da sempre lo ha accompagnato. L'ambito civico è quello che più lo ha accompagnato nel corso della sua vita: da amministratore comunale a incarichi amministrativi di grande spessore.

L'IMPEGNO

Romeo Callice è stato assessore nella Giunta di Alberto Brambilla dal 2002 al 2007 come assessore alle attività produttive ed economiche e agli affari generali. Ha anche rivestito il ruolo di presidente «dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica - si legge nella nota di cordoglio a firma del sindaco Viviana Fusaro - a metà degli anni novanta, nel delicato passaggio tra Iacp (Istituto autonomo case popolari) e Ater (Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)». La nota dell'Amministrazione così prosegue: «Con Romeo Callice la nostra città perde un uomo appassionato della dimensione civica e sociale della vita comunitaria, in cui è stato a lungo impegnato con diversi ruoli. Non possiamo dimenticare peraltro la sua grande passione sportiva, in particolare per la grande famiglia del rugby feltrino, a cui è stato vicino sino agli ultimi tempi. A nome personale e dell'Amministrazione esprimo a familiari, parenti ed amici il cordoglio sincero di noi tutti».

IL RUGBY

Parole di cordoglio arrivano anche proprio dal mondo del Rugby Feltre a cui Callice era legato da profonda passione per lo sport della palla ovale. È il presidente Paolo Aspodelllo a tracciarne un piccolo breve ricordo: «Era un grande appassionato di rugby e negli ultimi anni si è proposto come fotografo. I suoi scatti ci hanno permesso in più occasioni di riempire le nostre pagine social. Una persona molto disponibile e fa piacere ricordarlo per la sua massima disponibilità verso il Rugby Feltre soprattutto nell'anno della promozione posso dire che era onnipresente. Faceva tutto per passione senza chiedere nulla in cambio affiancandosi così ai molti appassionati che gravitano attorno al mondo feltrino del rugby».

LE COLLEZIONI

Un'altra passione di Romeo Callice era il collezionismo. Va ricordata sicuramente la sua collezione di presepi provenienti dai quattro angoli del mondo. Oltre 700 natività di svariati materiali, legno, ceramica, pietra, a cui si aggiungono una grande varietà di stampe, francobolli, schede telefoniche. Un'altra collezione è quella iniziata il 2 gennaio 1988 e che racchiude oltre 25 anni di copie cartacee del Gazzettino un modo per essere vicino a Feltre e per creare un piccolo archivio quando era amministratore. Così Callice la descriveva: «Innanzitutto si tratta di un amore profondo nei confronti di Feltre e mi piace raccogliere parte della sua storia. Un modo di proteggere la storia della città, buttare le copie mi pareva come gettare via un pezzo di Feltre».