I funerali di Stato di Arnaldo Forlani nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Roma: presenti Mattarella, Casini e Fontana

Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo di Roma i funerali di Stato del leader democristiano ed ex presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani. È presente, tra le autorità, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Arnaldo Forlani «non ci ha lasciato solo un'eredità politica», «è bene ricordare che quanto ha fatto conta ancora, anzi suggerisce uno stile di vita». Così monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, durante l'omelia dei funerali di Stato in corso alla Basilica di Santi Pietro e Paolo in cui ha ricordato l'impegno dopo la Seconda guerra mondiale a far risorgere felice e prospera l'Italia da «una guerra devastante»