OCCHIOBELLO - Una brutta notizia scuote la politica polesana e la città rivierasca. Dopo aver combattuto a lungo contro una terribile malattia, venerdì sera è scomparso a 48 anni Emanuele Ulisse. Era una figura di spicco della politica occhiobellese e provinciale, militante del Partito democratico, collaboratore e consulente dell'attuale sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi. In passato, inoltre, aveva ricoperto la carica di vicepresidente in As2. Ulisse lascia la compagna, i genitori e la sorella. La notizia del prematuro addio ha profondamente amareggiato anche i tifosi della Spal, dal momento che Emanuele aveva assistito allo stadio "Paolo Mazza" a numerose partite della società spallina, che ora milita nel campionato di calcio di Serie C1.

COLLABORATORE DEL SINDACO

La morte del 48enne ha destato profondo cordoglio nella politica locale. Il saluto del sindaco Coizzi: «Ciao Emanuele, amico mio. Ti ringrazio per essermi stato vicino sempre, per la tua intelligenza, per la tua sagacia e per la tua caparbietà. Ti ricorderò nel cuore con profondo affetto. Un abbraccio ai tuoi cari». Anche Anna Marchesini, sindaco di Melara, si unisce alle condoglianze: "E un dolore immenso perché lui era un lottatore. Mancava già adesso, coriaceo e determinato nelle sue posizioni, meraviglioso quando cera da parlare di politica. E mancherà anche di più».

IL RICORDO DI BOCCIA

«Ho appreso con immenso dispiacere della scomparsa di Emanule Ulisse, un militante appassionato, uno stimato rappresentante delle istituzioni del Polesine che in questi anni aveva conquistato la stima di tutti, avversari compresi. Ho visto per l'ultima volta Emanuele a Ravenna, a settembre, in occasione della Festa nazionale dell'Unità. Nonostante fosse visibilmente provato e stanco, aveva viaggiato fino a Ravenna con le compagne e i compagni di Rovigo per regalare a me e a tutti noi il suo ultimo abbraccio con quel sorriso spontaneo e accogliente che rimarrà sempre nei nostri cuori. Anche in quell'occasione, Emanuele aveva anteposto a se stesso la politica e l'unità della sua comunità. Ci mancherà tantissimo. Mi stringo al dolore della famiglia, della compagna e dei genitori, e di tutta la comunità del Pd di Rovigo», ha detto Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico.

LACRIME IN POLESINE

«Oggi per il Pd polesano è un giorno di cordoglio per la prematura scomparsa dell'amico Emanuele, un uomo schietto ed intelligente, un politico leale, serio e senza pregiudizi, un uomo di valore nel partito e nelle istituzioni. Lo ricordiamo in tante battaglie che ha condotto con lealtà e spirito di servizio. L'aver combattuto sino all'ultimo contro la malattia ha confermato quella tenacia che Emanuele ha sempre dimostrato nell'affrontare le vita - scrivono in una nota il segretario provinciale Angelo Zanellato e il presidente Patrizio Bernardinello -. Noi tutti, amici e compagni di un percorso di vita umana e politica, sentiamo oggi un grande vuoto, piangiamo il valore dell'uomo e del politico, unendoci al dolore della compagna, dei genitori, della sorella e dei familiari. Ciao Emanuele, ci mancherai».

«La scomparsa di Emanuele ci lascia sgomenti e ci priva di un uomo leale e autentico - è il ricordo tracciato da Virna Riccardi, vicesegretaria provinciale Pd Rovigo - Se ne va un politico acuto e sempre attento, un rappresentante leale delle istituzioni democratiche, un amministratore che ha speso la sua vita al servizio dei cittadini, affrontando con decisione, professionalità e competenza. La sua onestà intellettuale mi mancherà moltissimo, così come il suo essere lontano anni luce da stereotipi e banalità grazie alla schiettezza che lo contraddistingueva. Alla sua famiglia voglio rivolgere le mie più sentite condoglianze. Ciao caro amico, grazie di tutto».