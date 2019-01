di Barbara Savodini

Tragedia dell’ultimo dell’anno a Terracina: in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in località la Fiora, ha perso la vita Rinaldo Ferraro, 22enne originario di Pontinia.Il giovane stava percorrendo via Strada Sinistra in sella alla sua moto quando da una traversa laterale, in prossimità della chiesa, è spuntata una vettura. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare il centauro ad alcuni metri di distanza. Rinaldo Ferraro, che stava scendendo dalla parte alta della località periferica, conosceva a memoria la strada ma è stato colto di sorpresa dall’uscita dell’auto da una proprietà privata, finendo in un fossato laterale.Tempestiva la macchina dei soccorsi: i sanitari del 118 hanno intentato una corsa contro il tempo ma il 22enne è deceduto poco dopo essere arrivato al vicino ospedale “Fiorini” per i gravi traumi riportati durante l’incidente. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Terracina coordinati dal capitano Francesco Vivona. Sono ore di profondo cordoglio a Pontinia, dove il giovane è cresciuto, e a Terracina dove viveva da qualche tempo con la sua ragazza.La notizia ha scioccato le due comunità dove Rinaldo Ferraro era molto conosciuto in particolare tra i giovanissimi. Tanti i messaggi di addio su Facebook da parte in particolare degli amici che aspettavano una chiamata o un messaggio di auguri e invece hanno ricevuto la brutta notizia. “Non ci voglio credere che non si sei più” ha scritto sulla bacheca di Rinaldo Ferraro il suo amico Vincenzo postando una foto in cui sono abbracciati. “A chi farò quella videochiamata all’1:30?” scrive invece Rino ricordando con dolore e tristezza una tradizione che andava avanti ormai da anni a capodanno. “Non ci voglio credere, ti ho visto crescere, sei sempre stato un bravo ragazzo. Sempre i meglio se ne vanno, riposa in pace amico” ha invece postato Paolo. Data e ora dell’ultimo saluto ancora non sono stati fissati.