Tassista travolto e ucciso mentre aiutava feriti in un incidente: preso il pirata, ha 26 anni

L'incidente è avvenuto il 12 gennaio tra Milano e Como, sulla superstrada Milano-Meda, all'altezza del comune di Cesano Maderno (Monza e Brianza) intorno alle 3 e mezza.



Un'Audi ha impattato contro una Fiat 600 con all'interno due fidanzati, che sono rimasti incastrati tra le lamiere, feriti ma non gravemente. Il taxista, che sopraggiungeva, ha posteggiato l'auto, indossato il giubbetto catarifrangente di sicurezza ed è uscito per soccorrerli.



Poco dopo è stato però travolto da alcune auto che stavano sopraggiungendo ed è morto sul colpo. L'uomo, di 47 anni, residente a Carugo (Como) ha pagato con la vita il suo gesto di solidarietà. I conducenti delle due auto che in particolare lo hanno travolto si sono comunque fermati e hanno cercato di soccorrere sia lui sia i feriti. Ma quando è arrivato il 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso del tassista.

E' stato arrestato un giovane sospettato di aver causato l'incidente a seguito del quale, nell'aiutare i feriti, ha trovato la morte, un taxista di 47 anni, travolto da altre auto che sopraggiungevano. Lo ha comunicato la Questura di Milano.Si tratta di un 26enne, accusato di «fuga ed omissione di soccorso». L'incidente era avvenuto verso le ore 03:30 del 13 gennaio scorso lungo la SP35 Milano-Meda.