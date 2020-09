Susanna Avesani Pinto morta dopo la puntura di una vespa: era pioniera dei buyer italiani

Susanna Avesani Pinto, pioniera dei buyer di moda nel mondo, è morta a 66 anni per la puntura di una vespa mentre era in piscina. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la donna avrebbe fatto appena in tempo a dire al marito «Sto per svenire» prima di andare in arresto cardiaco. Inutili i soccorsi: «L'ho vista scivolare via da me in tre minuti», ha raccontato il marito Silvio Pinto.

Susanna Avesani Pint aveva fondato la sua azienda, Avesani srl, nel 1979: da lì il rapporto e l'amicizia con i grandi della moda, da Gianni Versace alla famiglia Missoni. Nel corso della sua carriera ha esportato il Made in Italy all'estero, dal Regno Unito al Sud est asiatico, lavorando con colossi come Harrods, Bulgari e Marni.

