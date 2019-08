Piantagione di marijuana in casa: arrestata un'intera famiglia

Un'intera famiglia è finita in manette: padre, madre efiglio, con annessa fidanzata. L'accusa è coltivazione, produzione e detenzione di stupefacenti: avevano realizzato in casa, a Sondrio, una piantagione di marijuana. Nell'appartamento, perquisito dai carabinieri su mandato del sostituto procuratore Elvira Antonelli, i militari, guidati dal capitano Serena Galvagno, hanno scoperto e sequestrato 50 grammi di marijuana, 37 di hashish, oltre a 33 piante posizionate in vari locali della casa, la cui inflorescenza doveva essere ancora raccolta. Inizialmente al centro dell'inchiesta c'era solo il figlio, 42 anni. Ma dagli accertamenti è poi emerso il coinvolgimento anche dei genitori dell'uomo e della fidanzata quarantenne, di nazionalità cinese, irregolare, e quindi finita nei guai anche per inottemperanza al decreto di espulsione. Sono tutti quanti agli arresti domiciliari, tranne il quarantaduenne, che si trova in carcere.



Gli indagati si erano organizzati in ogni dettaglio: la coltivazione veniva curata con speciali concimi, lampade e tutto quello che poteva servire per una rigogliosa fioritura. Alcune piante erano state sistemate in una serra in garage, alcune in un angolo del balcone in modo che potessero bene assorbire la luce del sole, ma senza essere troppo esposte agli sguardi dei vicini, mentre altre erano state collocate in mansarda sotto un lucernario.

