Valtellina, Giovanni Pieroni muore a 29 anni: schianto con gli sci contro cannone spara-neve

APRICA - Un ragazzo di 29 anni, e non 20 come appreso in un primo momento, è morto oggi pomeriggio, in Valtellina, dove stava trascorrendo le vacanze dell'Epifania sulla neve. Si chiamava Giovanni Pieroni e risiedeva in Liguria, a La Spezia. Secondo le prime informazioni dei soccorritori della ski-area della Magnolta, all'Aprica, durante una discesa ha perso il controllo degli sci finendo contro un cannone spara-neve.

L'incidente in Valtellina

Nell'impatto ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è deceduto poco dopo l'arrivo con l'elisoccorso. Il ragazzo risiedeva in un'altra regione. La Procura di Sondrio ha disposto indagini sulla dinamica del drammatico incidente per accertare anche eventuali responsabilità.

Chi è la vittima

La vittima dell'incidente mortale avvenuto oggi pomeriggio sulle piste da sci dell'Aprica (Sondrio), in Valtellina, è un turista di 29 anni (e non 20 come indicato in un primo momento). Si chiamava Giovanni Pieroni e risiedeva in Liguria, a La Spezia. Stava trascorrendo le vacanze dell'Epifania nella località di villeggiatura al confine con la provincia di Brescia. Durante una discesa nel comprensorio della Magnolta lo sciatore si è schiantato contro un cannone spara-neve. L'impatto è stato molto violento. Tra i primi a soccorrere il giovane sono stati i poliziotti-sciatori della Polizia di Stato della questura di Sondrio, impegnati sempre nei servizi di soccorso e salvataggio agli impianti di risalita.