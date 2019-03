Scende dalla Fiat Punto dopo lo schianto. Travolto e ucciso sulla statale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragica fatalità per un, investito da un'auto dopo essere sceso dalla sua a causa di un banale incidente. L'automobilista aveva perso il controllo della suaandando a sbattere contro il guard rail della statale 106.A quel punto è sceso dalla vettura, ma è statoche sopraggiungeva ed è deceduto sul colpo. La vittima è un uomo di 77 anni di Cosenza: l'incidente è avvenuto ieri sera mentre percorreva la statale 106, in prossimità dello svincolo per Pino di Lenne.Stando alla prima ricostruzione, la vittima stava procedendo in direzione Reggio Calabria, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro il guard rail e si è fermata. L'anziano è sceso dalla macchina ma è stato travolto da un'altra Punto che arrivava sulla stessa carreggiata. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono piombati gli uomini del 118, dei vigili urbani di Palagiano e della stazione dei carabinieri della stessa cittadina. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare.