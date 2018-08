Si lancia dalla terrazza del Pincio: un anziano morto sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma a Roma dove un uomo è morto dopo un volo dalla Terrazza del Pincio. Qualche minuto prima delle dieci un romano di 84 anni si è lanciato dalla terrazza. Un testimone ha raccontato di averlo visto mentre si buttava giù. Una volante della polizia che transitava in quel momento in viale Gabriele d'Annunzio ha visto sull'asfalto il corpo dell'uomo che adeva addosso il documento di identità. Subito sono stati avvisati i familiari, l'anziano abitava in zona Roma Settanta. Dalle testimonianze raccolte non sembrano esserci dubbi che si sia trattato di un suicidio.