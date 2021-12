Ravanusa, il dramma di un'intera famiglia sotto le macerie: una donna incinta tra i dispersi

C'è una famiglia intera colpita dalla tragedia di Ravanusa, dove un'esplosione ha provocato il crollo di diverse palazzine e un'onda d'urto di cento metri. Uno scenario di devastazione totale, l'ha definito la protezione civile. E nell'abitazione, in piani diversi, abitava una famiglia: una donna anziana, i tre fratelli e le rispettive mogli. In uno degli appartamenti il nipote della donna e la moglie incinta di 9 mesi, che erano andati a trovare la famiglia: la donna risulta ancora tra i dispersi. Al momento solo l'anziana e una cognata (Giuseppa Montana e Rosa Carmina) sono sopravvissute. Gli altri membri del nucleo familiare al momento risultano dispersi o deceduti. In un'altra palazzina vicina, altri due dispersi: una coppia formata da un'assistente sociale e da un professore.

APPROFONDIMENTI CRONACA Esplosione a Ravanusa, morti e dispersi nel crollo di diverse... LE IMMAGINI Ravanusa, palazzine crollano dopo un'esplosione: il disastro...

Esplosione a Ravanusa, crollano diverse palazzine: 3 morti e 6 dispersi. Salvate due donne: «Voci sotto le macerie»

Le vittime

Le vittime accertate dell'esplosione di Ravanusa sono Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Minacori. Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dalla Protezione Civile, non è stata ancora individuata una quarta vittima. Due donne sono sopravvissute: Rosa Carmina e Giuseppina Montana. Sei ancora i dispersi.