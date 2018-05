Strada bloccata per trasporto eccezionale, scafo di una nave urta il guardarail: traffico in tilt

di Giuseppe Baratta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - Traffico e disagi sulla Pontina. Questa mattina, poco prima delle 7.30 un incidente che ha coinvolto un trasporto eccezionale ha, di fatto, bloccato la Pontina in direzione sud nel tratto compreso tra la rotonda della strada Migliara 45 (all’altezza dello stabilimento della Plasmon) e la zona industriale dei Borgo San Donato, all’altezza del circuito internazionale del Sagittario. Il pesante automezzo, che stava trasportando lo scafo di una enorme imbarcazione in direzione Terracina, ha urtato il new jersey della strada raschiando per parecchi metri fino a incastrarsi, terminando la sua corsa contro la barriera che divide la strada. La struttura navale, della lunghezza di circa 20 metri e di un’altezza di circa cinque metri, fortunatamente non è caduta dall’automezzo ma è rimasta incastrata tra le ruote e la barriera di cemento.Il disagio maggiore ha riguardato le auto, ma soprattuto i tir, che in quel preciso istante avevano già superato la rotonda all’altezza della Plasmon che sono rimasti imbottigliati nel tratto di strada interessato dall’incidente. Una pattuglia della polizia stradale, intervenuta immediatamente, ha provveduto poi a deviare il traffico in arrivo in direzione sud per evitare che il collo di bottiglia diventasse una trappola per gli automobilisti.Traffico, a causa dei curiosi, s'è creato anche nella corsia opposta in direzione nord. In mattinata inizieranno le operazioni di spostamento del pesante automezzo e dello scafo.