Pensionato sgozzato a Como: fermato un uomo sospettato di avere aggredito anche un bambino e un giovane

Un omicidio, tre aggressioni e un uomo in stato di fermo: nel giro di poche ore in una zona di Como sono riecheggiate più volte le sirene delle vetture della forze dell'ordine e delle ambulanze. E' la polizia che deve ricostruire i vari episodi di una giornata che al momento sono legati solo dalla località. Il fatto più grave è emersi nel pomeriggio: il cadavere di un uomo di 70 anni è stato trovato in via Giussani. L'anziano aveva una ferita da arma da taglio alla gola: dai primi accertamenti risulta essere un omicidio.

Pensionato sgozzato

Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui questa mattina, un passante è stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola da un uomo poi arrestato. Non è escluso, ma al momento non ancora confermato, che gli episodi possano essere legati.

Poche ore prima si erano infatti contati due feriti: un bambino e un giovane finiti nel mirino di un aggressore, si presume lo stesso, poi arrestato dalla polizia.

La prima vittima, il bambino, è stato colpito ad un braccio e ad una mano, mentre si trovava in compagnia dello zio. L'aggressore è poi scappato. Qualche ora dopo, a un paio di chilometri di distanza, un ragazzo che camminava in via Giussani è stato ferito alla gola con un coccio di vetro.

I due feriti non sono in gravi condizioni. Sulla base delle testimonianze dei passanti, la polizia ha arrestato nel primo pomeriggio un uomo, con precedenti penali. Poi la scoperta del cadavere sempre in via Giussani.