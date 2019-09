di Simone Pierini

Una mancata precedenza a un incrocio, la lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani , è morto questa sera nel centro cittadino di Andria . Il fendente sarebbe stato inferto durante la violenta discussione nata intorno alle 19 in strada. Il giovane si è accasciato a terra sotto gli occhi della moglie che insieme ad alcuni passanti ha cercato di soccorrerlo. All'interno della vettura anche il figlio della coppia. L'autore del gesto si sarebbe invece dato alla fuga lasciando perdere le sue tracce. La moglie è sotto choc.LEGGI ANCHE --> Pavia, incidente sul lavoro: 4 morti annegati nella vasca di un'azienda agricola Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale, il 28enne è giunto in gravi condizioni ed è morto intorno alle ore 20,30. La polizia sta indagando per cercare di risalire all'identità dell'uomo che lo ha accoltellato. Al vaglio le testimonianze dei presenti alla lite e i filmati delle telecamere di videosorveglianza.