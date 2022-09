Bimbo ingoia molletta capelli mentre la mamma lo cambia, rischia di soffocare: salvato in extremis dal 118

Un bimbo di 16 mesi è stato salvato dal 118 dopo avere ingoiato una molletta per capelli. L'incidente domestico è avvenuto ad Alto Reno Terme, sull'Appennino bolognese. Mentre la madre lo stava cambiando, il piccolo ha afferrato l'accessorio dai suoi capelli e lo ha infilato in bocca.

L'INCIDENTE E I SOCCORSI

Lei ha chiamato subito il 118 che ha allertato anche l'elisoccorso. In ambulanza, sul piccolo sono state praticate le manovre di disostruzione e lui ha sputato la molletta che gli aveva comunque provocato qualche escoriazione in bocca. Raggiunto l'Ospedale Maggiore, il bambino è stato medicato e dopo qualche ora, in buone condizioni, è stato dimesso.