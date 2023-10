Morti carbonizzati in Ferrari, indagato l'uomo al volante della Lamborghini: chi è il miliardario indiano

C'è un indagato per l'incidente mortale avvenuto lo scorso 2 ottobre in Sardegna, quando una Ferrari e un camper si sono scontrati provocando la morte di una coppia svizzera. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, a causa di una manovra azzardata che potrebbe aver causato l'incidente, è stato iscritto nel registro degli indagati Vikas Ranvir Oberoi, ricco magnate indiano alla guida di una Lamborghini, rimasta coinvolta nell'incidente.

Incidente in Ferrari, morti carbonizzati due passeggeri in Sardegna: lo schianto dopo un frontale con un camper

L'incidente

È stato iscritto al registro degli indagati dal sostituto procuratore di Cagliari Giangiacomo Pilia Vikas Ranvir Oberoi, magnate indiano che lo scorso 2 ottobre potrebbe aver causato l'incidente in cui hanno perso la vita i due coniugi svizzeri Markus Krautli e Melissa Krautli, di 67 e 63 anni.

Come si vede dal video diffuso sui social, la Ferrari avrebbe superato delle auto nonostante la striscia continua. Linea oltrepassata però anche dalla Lamborghini guidata da Vikas Ranvir Oberoi, che con una manovra azzardata avrebbe causato lo scontro di un camper con la Ferrari. In macchina, oltre al magnate, c'era anche la moglie Gayatri Joshi, modella e attrice di Bollywood, rimasta illesa.

Vikas Ranvir Oberoi, chi è

54enne indiano, Vikas Ranvir Oberoi è uno degli uomini più ricchi dell'India. Con un patrimonio di 3,8 miliardi di dollari, il magnate immobiliare controlla e gestisce «Oberoi Realty», quotata a Mumbai e nota per i suoi condomini suburbani di fascia alta. Come si legge su Forbes, Oberoi, che non è imparentato con la famiglia dietro la catena alberghiera Oberoi, possiede un hotel Westin nella periferia di Mumbai e sta costruendo il primo hotel e residenze Ritz-Carlton della città. Oltre a questo, anche il progetto di un centro commerciale, un hotel e una torre di uffici nel centro di Mumbai. Sposato dal 27 agosto 2005 con Gayatri Joshi, modella e attrice di Bollywood, la coppia ha due figli.