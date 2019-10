meteo difficili in Sicilia e si registra un disperso a Licata, in provincia di Agrigento, per il maltempo: un 80enne è scivolato nel fiume Salso. L'uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, come hanno riferito dei testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucleo speleologico. A dare l'allarme una persona che, percorrendo a piedi il ponte Federico II, avrebbe notato delle ciabatte che galleggiavano in acqua. Sul posto sono arrivati anche i familiari dell'ottantenne, che già lo cercavano, ed avrebbero riconosciuto quelle ciabatte. Apparterrebbero all'ottantenne. Non si sa ancora se è scivolato.



​Meteo, scuole chiuse in Sicilia, nell'Alessandrino e in Toscana



In base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5 di oggi «e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa. Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo - Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi». Lo rende noto Rfi. Programmato un servizio sostitutivo con bus nelle stazioni di Agrigento, Castelvetrano, Catania, Messina, Palermo e Siracusa. «Il servizio sarà attivato compatibilmente all'evolversi delle condizioni metereologiche. Le squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), composte da oltre 60 addetti, sono al lavoro ininterrottamente da questa notte per presidiare le linee interessate dall'interruzione», dice Rfi.

