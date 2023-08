Sfreccia davanti all'autovelox a più di 200 km/h: sospesa la patente, tolti 10 punti e maxi multa

A24, la polizia stradale sorprende un automobilista che viaggia a oltre 200 chilometri orari. Dall’inizio di agosto sono stati intensificati i controlli per contrastare la velocità pericolosa in autostrada e gli incidenti stradali legati anche al notevole flusso di veicoli per l'esodo estivo. Numerosi i servizi di controllo messi in atto dagli agenti della Sottosezione polizia stradale dell'Aquila che hanno operato anche nell’ambito della campagna “Speed”, organizzata da Roadpol - European Roads Policing Network, rete di cooperazione tra le polizie stradali, promossa dal Servizio polizia stradale del Ministero dell’Interno. Negli ultimi 5 giorni, grazie alle apparecchiature elettroniche che utilizzano il sistema autovelox, sono state accertate 54 infrazioni per superamento dei limiti di velocità che prevedono una sanzione da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Complessivamente sono stati decurtati 100 punti dalla patente dei trasgressori.

Lunedì scorso è stata registrata la velocità record di 208 km/h: all'automobilista verrà sospesa la patente di guida da 6 a 12 mesi, perderà 10 punti e sarà elevata una sanzione che va da 845 a 3.382 euro.