ASOLO - Automobilista asolano sfreccia a 108 all'ora in pieno centro abitato: fermato dai vigili urbani viene sanzionato con il ritiro della patente, 544 euro di multa e dieci punti decurtati che si aggiungono al ritiro del documento di guida. L'episodio è successo l'altro giorno a Pagnano d'Asolo dove gli agenti del servizio associato di polizia locale stavano effettuando un servizio di controllo stradale.

LA STANGATA

Proprio nel punto in cui è stato fermato l'automobilista, cioè in via Vallorgana a Pagnano, la velocità consentita è di 50 km orari perchè di fatto la strada attraversa il centro abitato con tutte le relative implicazioni, a iniziare dalla sicurezza di ciclisti e pedoni evidentemente disattesa da un comportamento così imprudente. L'uomo, 44 anni, è stato sorpreso a sfrecciare al volante della sua auto a 108 km orari e questo ha fatto entrare in azione la pattuglia della polizia locale che ha fermato e sanzionato pesantemente l'automobilista asolano. Per dinamica e sanzione è stato certamente il caso più eclatante del servizio di controllo stradale messo in atto dagli agenti del servizio associato dell'asolano, competente per i Comuni di Asolo, Fonte e Maser e anche una delle maggiori sanzioni finora comminate. E non c'è da stupirsi se pensiamo a quello che è accaduto una decina di giorni fa a Santo Stefano di Cadore dove una intera famiglia è stata falciata dall'auto della tedesca Angelika Hutter che procedeva in centro al paese a una velocità stimata di 90 km orari.

IL SERVIZIO

Nel corso dei controlli sono stati fermati in tutto 141 veicoli. Gli operatori hanno elevato altre tre sanzioni per eccesso di velocità con 173 euro di multa e decurtazione di tre punti dalla patente. Inoltre hanno sanzionato un mancato uso delle cinture di sicurezza (81 euro e decurtazione di cinque punti), due sorpassi non consentiti (41 euro e due punti dalla patente) e una patente scaduta di validità (158 euro). «Proseguono i controlli serali del territorio con un'attenzione specifica per le zone sensibili del Comune -dichiara il sindaco Mauro Migliorini- Non solo: un accurato impegno verrà dedicato al contrasto dei fenomeni di disturbo della quiete, uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Altrettanto importante è l'attività di controllo dei pubblici esercizi, per garantire la buona convivenza con la popolazione residente vicino alle attività».