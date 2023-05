È partita l'offensiva stagionale della Polizia locale Cellina-Meduna nei confronti di chi usa l'acceleratore dell'auto in maniera inappropriata. In queste ultime settimane, il personale del comandante Luigino Cancian ha dato corso a numerosi controlli in tutti gli ambiti più "a rischio" dei sei comuni su cui ha giurisdizione: oltre a Maniago, Arba, Frisanco Sequals, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto. Un'attività che verrà progressivamente aumentata nelle prossime settimane, visto che, con l'allungarsi delle ore di luce, si registra solitamente anche una progressione del traffico.

Tra l'altro, proprio per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze del territorio e della comunità, è stato appena lanciato un bando per l'assunzione di ulteriori due effettivi, limitatamente al periodo estivo, così da poter pattugliare i vari eventi che vengono proposti sul territorio anche durante i giorni festivi. Il bando scade venerdì 26 maggio, il contratto avrà una durata di quattro mesi, a partire dal 19 giugno.



VIOLAZIONI

Quanto ai controlli, durante i servizi della Polizia Locale Cellina-Meduna, in questo ultimo fine settimana gli agenti hanno accertato 9 violazioni con l'impiego della strumentazione elettronica, in particolare sulla strada regionale 177 "Cimpello-Sequals". In questa arteria spiccano due violazioni di particolare gravità, una delle quali ha comportato I'immediato ritiro della patente di guida ai fini della prevista sospensione, da uno a tre mesi, in quanto il limite massimo di velocità é stato superato di oltre 40 km/h. Il conducente del veicolo é stato "beccato" alla guida alla velocità di 153 km/h su limite di 90 km/h. Un comportamento criminale: lungo quel collegamento sono, infatti, svariati gli incidenti (anche mortali) che si sono verificati, negli ultimi anni, proprio a causa di una velocità non commisurata alla pericolosità dei vari tratti. Per questa ragione, da tempo, gli amministratori di tutti i comuni interessati dal passaggio del collegamento avevano sollecitato il pugno di ferro da parte delle forze dell'ordine, e lo stesso Prefetto, Domenico Lione, aveva promosso un incontro per trovare delle soluzioni. Adesso si vedono i primi frutti: con l'intensificarsi del pattugliamento e le patenti che vengono ritirate. Negli altri controlli sul territorio dei comuni di Arba, Sequals e Maniago (soprattutto lungo la circonvallazione e la ex provinciale 2 dei Maraldi, all'altezza di Fratta e del quartiere Aviano 2000), la Polizia Locale ha registrato 9 eccessi di velocità, rilevati con le apposite apparecchiature. Le infrazioni degli automobilisti sono in fase di elaborazione per la successiva verbalizzazione e notifica. In totale, i punti patente decurtati sono stati 24.