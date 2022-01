Con la Bmw a 125 km/h in centro abitato alle 8.30 del mattino: ecco la batosta che ha rimediato

MONTECCHIO MAGGIORE - Sfrecciava in centro abitato, alle 8.30 del mattino, a 125 chilometri all'ora un automobilista vicentino di 43 anni, a bordo di una Bmw, bloccato a Montecchio Maggiore dalla Polizia locale. La bravatata è costata cara al "pilota" urbano. Una vera batosta in termini di sanzione pecuniaria, punti in meno sulla patente e ritiro dell'autovettura.

APPROFONDIMENTI ROVIGO L'ombra delle gare di velocità dietro lo spaventoso... PADOVA Padova. Il tutor in autostrada fa 52 vittime al giorno, record alla... SACILE Eccesso di velocità, raffica di multe: quasi 2mila... GRAVI CONSEGUENZE Motociclista sfreccia a 210 km orari in tangenziale: beccato dal... FURBETTO Sfreccia in sella alla sua Kawasaki ma il sorpasso azzardato lo... MOGLIANO La moto "brucia" il limite di 50 all'ora e sfreccia a...

Gli agenti della polizia locale dei Castelli gli hanno consegnato un verbale da 845 euro, per aver sforato il limite di velocità di quasi tre volte il consentito (50 km/h). L'uomo ha inoltre perso 10 punti della patente di guida, che gli verrà ritirata per un periodo di almeno 6 mesi.