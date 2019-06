Spaventoso incidente a Magliano: sull'A1 Passat sventrata da un Tir ma passeggero miracolosamente illeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Spaventoso incidente stradale al chilometro 518 dell’Autostrada A1 nel territorio di Magliano Sabina. Un veicolo con a bordo un uomo si è scontrato contro un Tir che procedeva nella stessa direzione di marcia. Il conducente è uscito miracolosamente illeso dalla propria autovettura, completamente distrutta e sventrata (vedi foto), riportando solo lievi ferite a seguito del terribile schianto.Un impatto violento in cui il tettino dell’autoveicolo, una Volkswagen Passat , è stato completamente strappato via dal paraurti del mezzo pesante dopo essere stato tamponato dall’auto che sopraggiungeva da dietro. Ancora da valutare però l’esatta dinamica del sinistro causato da una fatale distrazione, una manovra errata o un guasto meccanico del mezzo.Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale che ha effettuato i rilievi sul posto, il personale medico-sanitario del 118 e una squadra di soccorso di vigili del fuoco giunti dal distaccamento sabino di Poggio Mirteto. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per permettere la messa in sicurezza dei due mezzi e la rimozione dell’autovettura al fine di ripristinare poi le normali condizioni di viabilità.