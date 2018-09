Inferno nel Pisano, l'incendio sul Monte Serra riprende forza

Dopo due giorni di lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco non si placano le fiamme nel Pisano. L'incendio del Monte Serra non è ancora spento e anzi nella zona di Lugnano, nel comune di Vicopisano, c'è stata una ripresa sul crinale sopra la località Noce e le fiamme sono alte e ben visibili anche a grande distanza. Sono stati attivati i mezzi aerei per un rapido intervento. Sul resto del monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente spento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA