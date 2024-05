Giuliano Peparini, l'ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza: «Nelle docce nudi con gli allievi»

La sicurezza dei giovani allievi al primo posto. Questo l'intento di Giuliano Peparini, l'ex coreografo di Amici di Maria De Filippi e fratello di Veronica, che in occasione dell'inaugurazione della sua Academy alza il velo sugli abusi sessuali nel mondo della danza e rivela di essere stato personalmente vittima di molestie nei suoi anni da studente: «Nessuno ne parla mai, ma gli abusi sono sempre esistiti nel nostro ambiente.

Lo dico perché l’ho provato sulla mia pelle», racconta oggi in un'intervista alla Stampa.

Le molestie sessuali

Quello di Peparini sarà un «posto sicuro» per ragazzi e bambini, perché «quando ero giovane io ci venivano chieste ccose che normali, in realtà, non erano». Giuliano racconta: «Per esempio, alcuni insegnanti volevano discutere della lezione o del mio percorso mentre loro si facevano la doccia, completamente nudi. Io mi sentivo a disagio, intuivo che fosse una richiesta strana ma non ero l’unico a ricevere questo genere di “inviti”. Paradossalmente era la normalità. Infatti non ne parlai mai in famiglia». Ma non erano solo questi gli episodi che a distanza di anni sporcano i ricordi del coreografo: «ci sono state delle situazioni dove si è sfiorato l’abuso fisico ma, anche lì, non ho mai detto nulla. Solo con il senno del poi ho realizzato che erano situazioni sbagliate».

I disturbi alimentari

L'altro lato oscuro nel mondo della danza è quello dei disturbi alimentari, e Peparini ha pensato anche a un modo per aiutare i giovani allievi che frequenteranno la sua Academy: «vorrei offrire un servizio psicologico gratuito per i miei allievi. Mi farei carico io della spesa».