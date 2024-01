Giovanna Pedretti, la figlia contro Selvaggia Lucarelli: «Hai massacrato la mamma, ora cerca la prossima vittima»

Fiorina D'Avino, la figlia di Giovanna Pedretti, si sfoga sui social dopo la morte della madre. «L'accanirsi è pericoloso. Grazie "signora" per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima», scrive su Instagram a corredo dello screenshot di una storia di Selvaggia Lucarelli la figlia della titolare della pizzeria "Le Vignole" di Sant'Angelo Lodigiana, trovata morta ieri dopo che si è sollevato il caso della recensione omofoba e contro i disabili.

Il commento è alla storia pubblicata da Lucarelli ieri sera, dopo il ritrovamento del cadavere di Giovanna Pedretti, in cui la giornalista denunciava che «i social sono pericolosi» e osservava che «la distanza tra l'altare e la polvere è un nanosecondo».

All'indomani della morte della ristoratrice nel paese si respira un clima di generale sconcerto e di rabbia nei confronti dei media. «Siamo assediati dai giornalisti. Andate via. Qualcuno li mandi via», si sfoga su Instagram la figlia della vittima.

La comunità di Sant'Angelo Lodigiano, scossa dalla morte di Giovanna Pedretti, si è data appuntamento questa sera e domani alle 17 nella cripta della basilica di San Rocco per un momento di preghiera in ricordo della donna. «È un'iniziativa della parrocchia, un modo per essere vicini alla famiglia», spiega all'Adnkronos un collaboratore del parroco. «Qui a Sant'Angelo - aggiunge - Giovanna la conoscevamo tutti».

A pubblicizzare l'appuntamento è stato sulla pagina Facebook della comunità parrocchiale il parroco don Enzo, dopo il «fatto tragico che ci ha colpito e che addolora la nostra comunità». Giovanna Pedretti - ricorda il post pubblicato sulla pagina Facebook della parrocchia - era «originaria del nostro quartiere e molto conosciuta in città. Pregheremo per la sua anima e per i suoi cari famigliari».