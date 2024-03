Chiara Ferragni, la strana reazione del Codacons all'intervista: quei like notati sui social

Il Codacons non è mai stato tenero con Fedez e Chiara Ferragni e, anzi, possiamo dire che insieme a Selvaggia Lucarelli rappresenta una delle nemesi ufficiali della (ex) coppia più seguita d'Italia. Non è quindi un caso quello che è avvenuto sui canali social dell'associazione per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori durante la messa in onda di, domenica 3 marzo. Nel corso dell'intervista di Fabio Fazio alla Ferragni, infatti, la pagina X del Codacons ha messo una lunga serie di like a tweet più o meno ironici e non esattamente positivi nei confronti della Ferragni, dimostrando di voler dare un proprio messaggio sulla questione. E non parliamo degli strani messaggi che ha ritwittato sulla propria pagina… Ma di che commenti si tratterà mai? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, Per gentile concessione di Discovery. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it); music by Korben MKdB