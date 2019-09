© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato omicidio a, sulla costa in provincia di Chieti. Una ragazza moldava di 33 anni è in fin di vita. E' stata colpita questa mattina con 12 coltellate da un albanese di 28 anni, R. B, che forse non aveva accettato la fine della loro relazione. Sembra che i due avevano avuto in passato una breve storia sentimentale. Anche se i parenti smentiscono la relazione dicendo che l'uomo si era invaghito e la perseguitava.Questa mattina alle 9 l'albanese si è presentato a casa della ragazza, ha suonato e ha detto: «Sono io». E lei incautamente ha aperto, a quel punto lui ha sferrato 12 coltellate. Il cane della moldava ha subito reagito e nel tentativo disperato di difenderla ha morso l'aggressore ferendolo, ma la donna era già a terra, nel giardinetto di casa, in una pazza di sangue. Ora è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. L'albanese, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.