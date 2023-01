BELLUNO - Venerdì sera in piazza dei Martiri, poco prima delle 20, un agente della polizia locale è stato aggredito. La prognosi è di cinque giorni. L’evento si è verificato durante l’attività di controllo e di prevenzione contro le soste abusive nel centro storico della città, servizio che da qualche settimana il Comando di polizia locale ha intensificato per dare un segnale agli automobilisti che continuano a non rispettare le norme.

«NECESSARI I CONTROLLI»

«Un episodio gravissimo – le parole del sindaco, Oscar De Pellegrin -, accaduto in pieno centro storico, in orario serale e ai danni di un agente impegnato a far rispettare le regole e assicurare la sicurezza a tutti noi cittadini. È la riprova di quanto sia importante l’attività di controllo che abbiamo aumentato nelle ultime settimane. A tutti gli agenti del nostro Comando, un grande grazie per lo spirito di servizio e di sacrificio che sempre dimostrano». Durante l’attività di pattugliamento, un agente è intervenuto per calmare alcune persone (il conducente di un veicolo e i passeggeri di un altro veicolo) che parlavano tra loro in modo alterato; davanti al tentativo dell’operatore, una delle persone di nazionalità straniera, pare dell’Est Europa, gli si è scagliata contro con aggressioni verbali che sono diventate poi fisiche e hanno reso necessario ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso.

LA DENUNCIA PENALE

«Il soggetto responsabile dell’aggressione in un primo momento si è rifiutato di fornire le proprie generalità – spiega il comandante della polizia locale, Roberto Rossetti -, infine è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il nostro agente non ha riportato ferite e traumi importanti, ma l’episodio è grave. L’aggressione ad un operatore di Polizia locale ben rappresenta i rischi che corriamo durante l’espletamento dei servizi sul territorio e ciò nonostante questi servizi continueranno e la nostra attività non cesserà a causa di questi fatti».

«INCIVILE E CRIMINALE»

L’assessore alla Sicurezza, Raffaele Addamiano, è stato subito informato dell’accaduto. «La prima cosa è manifestare pubblicamente la piena solidarietà all’intera Polizia locale di Belluno e in particolar modo all’agente coinvolto, suo malgrado, a questo grave episodio. Ho inteso, in questo senso, telefonare immediatamente al comandante Rossetti per mostrargli le mie espressioni di vicinanza a riguardo. Dopo di che chiaramente la condanna senza se e senza ma dell’atto che non solo è incivile ma ha anche una valenza criminale. Questo rende ancora più urgente il lavoro che stiamo facendo anche in tema di dotazioni (le bodycam) e i corsi di autodifesa. È un episodio grave, che non va sottovalutato che pone all’attenzione, una volta di più il tema della sicurezza. Speriamo soltanto che, come è accaduto nel recentissimo passato per il fato tragico della scomparsa di una giovane ragazza, qualche esponente della minoranza come purtroppo ha fatto non utilizzi questo episodio per attaccare l’amministrazione in maniera del tutto strumentale con un atto di vile sciacallaggio politico».

IL TEMA SICUREZZA

L’amministrazione De Pellegrin ha scelto, fin dalla composizione dela giunta, di dedicare una delega apposta in tema di sicurezza. L’ultimo anno, infatti, è stato caratterizzato da formazioni di giovani che hanno manifestato il proprio disagio molestando alcuni commercianti, tanto che si è reso necessario l’intervento della Prefettura, che aveva convocato gli esercenti. Altri ragazzi si sono stanziati (per passare serate sopra le righe) prima in via Sottocastello e poi al Parco Città di Bologna, dove l’amministrazione ha voluto intervenire in due occasioni insieme alle forze di polizia e in un caso l’assessore alla Sicurezza è stato preso di mira. La scelta è stata di intervenire culturalmente (scrivendo alle scuole dando la disponibilità di intervenire) e presidiare maggiormente il centro città e le periferie.