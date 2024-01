Donna trovata morta in casa a Bologna, Francesca Migliano aveva 52 anni: il decesso risale ad alcune settimane fa

È un giallo la morte di Francesca Migliano, 52 anni, il cui cadavere, in avanzatissimo stato di decomposizione, è stato trovato in mattinata in un appartamento in via Cartoleria, nel centro di Bologna.

La scoperta

A fare la scoperta è stata l'anziana madre della 52enne, che non avendo sue notizie e dopo avere tentato invano di contattarla, è andata a controllare. Appena entrata, ha visto il corpo riverso sul pavimento della sala e ha subito dato l'allarme al 112. I carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della sezione Investigazioni Scientifiche hanno svolto un lungo sopralluogo nell'abitazione di via Cartoleria e al termine è stata disposta un'autopsia, per chiarire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o di un delitto. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione ma, viste le condizioni del corpo e della casa, con tracce di sangue in vari punti, non sarebbe esclusa l'ipotesi di un omicidio. A quanto si apprende, la vittima lavorava in casa dove riceveva i propri clienti.

Il giallo

Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Si stanno facendo anche indagini per risalire agli ultimi contatti avuti, sui dispositivi elettronici e sulle piattaforme online. Dalle condizioni in cui era il cadavere si ritiene che sia morta alcune settimane fa. Il corpo è stato trovato in posizione seduta, davanti al divano, non si esclude che possa essere scivolato in avanti.