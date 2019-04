Dopo 16 ore al pronto soccorso, il comico aggredito brutalmente dall'ex fidanzato della figlia 14enne, è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. «Ho il setto nasale fratturato- ha raccontato all'Adnkronos - questa mattina, dopo quello che è successo, ho chiesto alla polizia di Stato di scortare me e miaa scuola e la mia richiesta, per oggi, è stata esaudita. Nonostante l'aggressione, alla quale hanno assistito diversi testimoni, i verbali della polizia e il referto medico, nei confronti di questo ragazzo non è stato ancora preso alcun provvedimento. Il bullismo quindi rimane impunito».Dado, al secolo ​Gabriele Pellegrini, ha raccontanto anche che l'ex di sua figlia era «accompagnato da un losco figuro sul quale ci sono accertamenti in corso».