Cervinia, sabotato il cavo in acciaio di una seggiovia con un flessibile. Altri due episodi nel 2015, è giallo

Gli impianti di risalita sulle piste da sci di Cervinia sono stati presi di mira con un'azione di sabotaggio. A essere danneggiato, probabilmente con un flessibile, è stato il cavo in acciaio della seggiovia di Cielo alto.

Il giallo

Nel giorno dell'Epifania era regolarmente in funzione. Poi, nella giornata di ieri, a Cervinia tutti gli impianti sono stati chiusi a causa del vento forte in quota. Solo oggi, in vista di una riapertura parziale delle piste, il sistema di controllo ha evidenziato il problema. La sicurezza degli sciatori - assicura la Cervino spa - non è stata in pericolo. Prima di essere messo in esercizio, ogni impianto viene testato. Così questa mattina i tecnici hanno scoperto che una parte del cavo era stata scheggiata e la seggiovia è stata chiusa per tutto il giorno. «Fortunatamente, grazie ai nostri protocolli di sicurezza, prima di mettere in esercizio la seggiovia, facciamo i nostri controlli, e ci siamo accorti di questo danneggiamento», dice Federico Maquignaz, amministratore delegato e presidente della Cervino spa. «Nel giro di poco tempo - aggiunge - cercheremo di sistemarla e metterla in funzione il prima possibile. Dovremo fare un'impalmatura (un congiungimento di funi metalliche, ndr) nuova». Il cavo non è stato reciso, ma scheggiato: sono stati rovinati in particolare due dei sei trefoli, le sezioni circolari che compongono la fune d'acciaio.

I precedenti

Un episodio, ammette Maquignaz, che sembra «simile a quelli degli anni passati». Nell'estate del 2015 a Cervinia era stato sabotato il cavo di un altro impianto, la funivia che porta a Plan Maison. Negli stessi mesi era stata presa di mira anche una seggiovia di Valtournenche, stazione sciistica più a valle e gestita dalla stessa Cervino spa. Il modus operandi è lo stesso di oggi: probabilmente impiegando un flessibile, ignoti avevano danneggiato alcuni trefoli di acciaio che componevano le funi, per un danno di circa 180.000 euro. Entrambi gli impianti in quei giorni erano chiusi per manutenzione.

In anni più recenti, nell'estate del 2022, un'azione di sabotaggio aveva riguardato dei mezzi da cantiere impiegati nella realizzazione di una pista da sci, sempre nel comprensorio di Cervinia. Due i veicoli coinvolti: su entrambi erano stati rotti i vetri, e in un caso anche colpito il pannello di controllo. Danneggiamenti di questo tipo mettono a rischio impianti che fondano la loro ragion d'essere sulla sicurezza. Ma creano anche un danno d'immagine a una località turistica rinomata a livello internazionale.