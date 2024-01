Asiago. Piste da sci di fondo devastate dai fuoristrada e video postati online, l'ira di Zaia: «Gesto sconsiderato e incivile»

ASIAGO (VICENZA) - Scempio sulle piste da sci di fondo di Campomulo di Gallio e Asiago, nel Vicentino. Alcuni vandali, a bordo di fuoristrada, hanno danneggiato i percorsi e hanno anche pubblicato i video sui social. Il fatto risale ai giorni scorsi, e oggi arriva la condanna del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: «Non una semplice bravata da parte di alcuni giovani annoiati, ma un gesto sconsiderato e incivile che va a danneggiare il nostro meraviglioso comprensorio e tutti i lavoratori, sportivi, turisti che amano e frequentano l'Altopiano dei Sette Comuni».

«Esprimo la mia solidarietà - prosegue Zaia in una nota - alle società che gestiscono gli impianti e ai loro dipendenti, oltre che a tutte le aziende e imprenditori che quotidianamente si adoperano per mantenere in perfette condizioni questi veri e propri paradisi per gli amanti degli sport invernali, e non solo.