Frana a Villaga: grandi massi e terra invadono e bloccano via Boccadorno

VILLAGA (VICENZA) - Frana alle 6:40 di sabato 2 marzo a Villaga, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Boccadorno per uno smottamento di una parete rocciosa: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Lo smottamento probabilmente dovuto alle piogge e le infiltrazioni d’acqua nella parete hanno provocato il crollo di materiale roccioso per una decina di metri, che ha invaso la sede stradale.

I vigili del fuoco accorsi da Lonigo, hanno effettuato un primo sopralluogo e pulito dai detriti una corsia della strada per fare riprendere la circolazione. I carabinieri hanno deviato il traffico fino all’intervento di una ruspa del comune che ha completamente ripulito la sede stradale.