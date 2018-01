Incidente mortale nella notte nel comune di Bracciano, vicino Roma. Un'auto guidata da uomo di 75 anni è finita in un burrone sulla strada provinciale 2C, in direzione Manziana. È accaduto intorno alle 2. L'uomo è deceduto in seguito all'impatto. Sul posto i carabinieri della stazione di Bracciano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA