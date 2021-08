Ferrara, bimba di 8 anni cade con la bici e muore il giorno dopo: non sembrava aver riportato gravi ferite

Sembrava una caduta con la bici senza gravi conseguenza quella di una bimba di 8 anni avvenuta mercoledì a Ferrara. Ma la comparsa dei primi malesseri e l'aggravarsi repentino delle sue condizioni di salute hanno finito per rivelare mortale il suo incidente. Ora sarà l'autopsia sul corpo della piccola a fare chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto.

La caduta dalla bici e l'aggravarsi delle condizioni

Una bambina di origine marocchina di 8 anni è caduta dalla bicicletta sbattendo la testa mentre pedalava, mercoledì scorso intorno alle 18 nella zona dell'Acquedotto a Ferrara, insieme al fratello più grande di due anni. Un capitombolo all'apparenza come tanti: dopo attimi di apprensione, il ritorno a casa, il ghiaccio sul capo e poi il riposo. Invece quella caduta pare essere costata la vita: la bimba è morta giovedì intorno all'ora di pranzo, riporta la stampa locale.

A stabilire quanto accaduto sarà l'autopsia disposta dalla Procura della città emiliana e che sarà eseguita domani. Per questo - aggiunge l'edizione ferrarese de 'Il resto del Carlino' - i genitori della piccola, solo come atto dovuto, sono stati iscritti nel registro degli indagati aperto dalla magistratura per fare piena luce sui fatti.

Nella notte, invece, i primi malesseri e alla mattina la comparsa del vomito, l'aggravarsi delle condizioni, la chiamata ai medici del 118 che si sono prodigati per soccorrere la bambina il cui cuore ha smesso di battere verso le 13. Da qui sono partite le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Ferrara che ha raccolto le testimonianze dei genitori e del fratello della piccola. Adesso toccherà all'autopsia, in programma domani, dare le risposte del caso anche alla luce delle prime risultanze dell'analisi compiuta dal medico legale dalla quale non sarebbero emersi elementi che possano far pensare a una dinamica diversa da quella raccontata dai testimoni dell'accaduto.