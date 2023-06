Kata sequestrata da 4 giorni, ricerche fino a Bologna. Madre e padre tentano il suicidio bevendo candeggina. Si indaga per rapimento a scopo di estorsione

Bimba scomparsa a Firenze, da quattro giorni ormai non si hanno notizie Katalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor occupato. Kata, per chiederne il ritorno a casa della bambina: il piccolo corteo che partendo da via Boccherini sfila per le vie del quartiere. Un centinaio i partecipanti che hanno intonato preghiere e slogan lungo il percorso. Proprio in quelle ore la madre è stata portata per qualche ora in ospedale: aveva bevuto candeggina. Nel frattempo si indaga per sequestro a scopo di estorsione.

Le ricerche

La Prefettura di Firenze, al termine della cabina di regia che si è svolta ieri, ha deciso la chiusura del 'Piano provinciale' per le persone scomparsè in riferimento alla sparizione della bambina di origine peruviana Kataleya Mia Chicllo Alvarez. La piccola di 5 anni non sarà più ricercata con le perlustrazioni sul territorio perchè adesso sono in corso le indagini da parte della polizia giudiziaria coordinata dalla Procura che indaga per sequestro di persona.

Durante la riunione, si spiega in un comunicato, sono state analizzate le risultanze delle attività disposte nella giornata di ieri e svolte dai Vigili del Fuoco e dalle squadre dei volontari della protezione civile comunale e della Città metropolitana. Al riguardo i Vigili del Fuoco hanno svolto attività di perlustrazione in prossimità del torrente Mugnone, del fiume Arno e del Parco delle Cascine con sommozzatori, squadre Sapr (sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e squadre di terra, anche con l'ausilio di unità cinofile. Importante anche il contributo dei 225 volontari della protezione civile che hanno orientato la loro attività in prossimità del luogo della scomparsa fino a Via Pistoiese.

«Le attività di ricerca hanno dato esito negativo - sottolinea il comunicato diffuso dalla Prefettura - Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione in merito alla prosecuzione delle ricerche nel contesto dell'attività di polizia giudiziaria, nelle prossime ore sarà chiuso il Piano provinciale per le persone scomparse».