Kata scomparsa a Firenze, proseguono le ricerche. Gli investigatori: sempre più probabile il rapimento. Il papà della bimba ha tentato il suicidio in carcere

Che fine ha fatto Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze? Per la madre è stata rapita e la donna dice anche di sapere chi potrebbe essere stato. Gli unici sospetti che ha ricadono su un clan di connazionali, gente storica dell'occupazione di via Maragliano. «A loro - dice Kathrina - ho pagato mille euro per una stanza qui dentro, poi pretendevano ancora soldi, 4-500 euro al mese.

Ma al momento non sarebbero emersi elementi di un coinvolgimento nella scomparsa a Firenze di Kata delle persone che la madre della piccola ha indicato ai carabinieri come possibili responsabili. È quanto si apprende dagli investigatori che hanno svolto una serie di accertamenti in relazione alle dichiarazioni della donna senza, al momento, però, trovare riscontri sul suo sospetto.