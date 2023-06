Kata scomparsa a Firenze, l'amica della mamma: «Mi ha chiamato un uomo ha detto che ha la bambina»

Un uomo avrebbe telefonato a Isabel, la migliore amica della mamma di Kataleya Alvarez, la bambina scomparsa a Firenze dalle 15 di sabato 10 giugno, dicendo che la bambina è con lui. «Era una voce maschile, di un uomo di etnia latina come noi - ha spiegato la donna - pensava che fossi la madre perché lei ha diffuso il mio numero come suo». Poi l'uomo avrebbe riagganciato e quando Isabel ha provato a richiamare il telefono risultava spento. Sulla telefonata sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.