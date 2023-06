Bambina scomparsa a Firenze, le indagini dei carabinieri: strada chiusa e militari al lavoro Video

La mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa da ieri nel primo pomeriggio a Firenze, è disperata.

La giovane donna, che vive a Firenze insieme alla bambina e a un altro figlio in un hotel occupato abusivamente in via Maragliano, angolo via Boccherini, ha avuto un malore nell'area delle ricerche ed è stata fatta arrivare un'ambulanza, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla famiglia.

Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, ricerche nella notte. La denuncia dei genitori: «Stava giocando in cortile»

Bambina scomparsa, l'appello della mamma

La mamma di Kata, Caterina, ha lanciato un appello: «Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente». «Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era», ha detto la donna davanti alla struttura. La madre, parlando coi cronisti, ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa «con una famiglia al terzo piano» dello stesso stabile «perché facevano troppo rumore» e poi un'aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello «ma lui non c'entrava niente».

Strada chiusa e indagini

Nelle immagini raccolte, grazie a un residente, si può notare come via Boccherini sia stata bloccata al traffico per permettere le indagini. Secondo una primissima ricostruzione, i carabinieri di Firenze starebbero visionando le telecamere di videosorveglianza di una gioielleria nei pressi dell'ex hotel occupato che potrebbe ripercorre i primi momenti della piccola, lontana dallo zio.