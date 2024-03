Rocco Casalino, la nuova casa a Roma (che affaccia su piazza del Popolo): le foto dell'ex portavoce di palazzo Chigi

La camera è con vista (e che vista). Rocco Casalino, capo comunicazione del M5S ed ex portavoce di palazzo Chigi, mostra la sua nuova casa e la sua nuova vita (lontana dai riflettori).

Da quando Giuseppe Conte è presidente, l'ex portavoce ha preferito scegliere un profilo basso. Anche le indiscrezioni su una sua eventuale candidatura alle Europee nelle ultime settimane si sono (volutamente) ridotte in modo drastico.

La nuova casa

La casa di Rocco Casalino a Roma si trova a un passo da Piazza del Popolo, in pieno centro. La camera affaccia su Porta del Popolo. Casalino sorride accanto a chi ha progettato parte della ristrutturazione e posta alcune foto su Instagram: la cucina con l'isola, l’armadio bianco di dieci metri. I lavori sono ancora in via di definizione ma, almeno a giudicare dalle foto, il risultato non lascerà deluso Casalino.

L'acquisto

L'acquisto della nuova casa a Roma finì anche sotto la lente d’ingrandimento dell’antiriciclaggio. Casalino, sentito da “La Verità”, respinse ogni accusa sostenendo che la movimentazione di denaro sui suoi conti correnti, finiti nel mirino dell’antiriciclaggio, era da ricondurre al fatto che aveva venduto la sua prima casa di Milano per comprarne una a Roma, questa appunto. Dalla cessione dell’abitazione meneghina sarebbero derivati dunque i soldi sul conto corrente finiti nel mirino dell’antiriciclaggio.