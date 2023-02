Rocco Casalino, età, carriera, il coming out e il padre violento: chi è l'ex gieffino e (ora) politico ospite a Belve

Rocco Casalino ospite di Francesca Fagnani a Belve. È un po' che del grande comunicatore dei due governi di Giuseppe Conte, non si vede e non si sente più parlare. Da diverso tempo Rocco Casalino sembra scomparso dal radar della politica, eppure è ancora dentro il Movimento Cinque Stelle. Ma chi è Rocco Casalino?

Rocco Casalino chi è

Rocco Casalino è nato a Frankenthal, in Germania il 1° luglio 1972 (ha 50 anni) dove vive fino all'età di 16 anni. I suoi genitori sono di origini pugliesi, esattamente di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Dopo essere ritornato in Puglia, ha preso il diploma tecnico commerciale e successivamente si è laureato in ingegneria elettronica, specializzandosi poi in ingegneria gestionale all’Università di Bologna. Nel 2007 è diventato giornalista professionista, iscritto all’ordine della Regione Lombardia.

Carriera: dal Gf alla politica

La notorietà per Casalino arriva nel 2000 con la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Poi, è stato opinionista in diverse trasmissioni televisive e talk show condotti soprattutto da Maurizio Costanzo, come Buona Domenica e Buon Capodanno. Dal 2004 al 2007 ha condotto su Telelombardia Buongiorno Lombardia. Poi nel 2008 è stato inviato di Versus, programma condotto da Lamberto Sposini su Telenorba. Dal 2011 incomincia la sua militanza nel Movimento 5 Stelle. Nel 2012 si candida alle elezioni regionali lombarde dell'anno successivo, ritirando poi la candidatura per contestazioni sul web dei sostenitori del Movimento e per polemiche interne. A marzo 2013, in seguito alle elezioni politiche di fine febbraio, che portano per la prima volta esponenti del partito in Parlamento, viene ingaggiato Claudio Messora quale responsabile della comunicazione del gruppo parlamentare al Senato; Casalino è il suo vice. Dopo le elezioni europee di maggio 2014, che fruttano 17 seggi al Movimento, l'incarico viene esteso anche presso il Parlamento europeo in sostituzione di Messora. Nel 2014 Casalino diviene responsabile per la comunicazione coi media al Senato della Repubblica per il gruppo parlamentare del partito, nonché "portavoce" del medesimo gruppo. È inoltre "coordinatore della comunicazione nazionale, regionale e comunale del Movimento 5 Stelle". Dal 2018 al 2021 è stato portavoce e capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il governo Conte I e il governo Conte II, diventando una sorta di spin doctor della comunicazione politica del Movimento 5 Stelle. Nel luglio del 2022 il capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa non gli rinnova il contratto da capo della comunicazione e così continuerà a collaborare solo con il gruppo al Senato. Riacquisisce poi un ruolo centrale curando la campagna elettorale delle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 dopo aver rinunciato a candidarsi in prima persona.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Rocco ha avuto una lunga storia d’amore con il giornalista cubano Josè Carlos Alvarez. I due hanno fatto coppia fissa per 7 anni nonostante gli alti e bassi. La relazione sarebbe finita nel 2021, secondo Dagospia, per "questione di quattrini".

Il difficile rapporto con il padre

L'infanzia di Rocco Casalino non è stata proprio facile, nell'intervista a Belve ha raccontato della violenza subita da parte del padre e della difficoltà di accettare la sua omosessualità. «Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l'odio da parte dei figli. Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che dimenticheranno, ma io non ho dimenticato nulla, di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto ed è una cosa che non si riesce a perdonare, almeno nel mio caso, al proprio padre. Ed è questa la pena peggiore per chi usa violenza nei confronti delle donne, perderanno l'amore dei propri figli». Un'intervista fiume quella del politico.

Il coming out

E per quanto riguarda la sua sessualità, quando ha scoperto di essere gay Rocco Casalino?

«Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente sesso e a un certo punto mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale. Anche perché - dice Casalino a Belve - avevo desiderio di una vita famigliare, dei figli. Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto sesso con centinaia di donne. Sembra strano? Anche a me».