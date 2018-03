Alessandro Preziosi realizza il sogno di Lola: visita a sorpresa alla ballerina malata di Sla

di Simona Chiariello

Da dieci anni aveva espresso il desiderio di incontrarlo ed ieri sera c'è riuscita: l'attore Alessandro Preziosi ha fatto visita a sorpresa a Lola D'Arienzo, l'ex insegnante di danza classica di Cava de' Tirreni costretta in un letto dalla Sla. Ormai da tempo Lola, appassionata di teatro oltre che naturalmente di danza, con il suo dolce battito di ciglia aveva più volte espresso il desiderio di incontrare l'attore di origini avellinesi.Ieri Preziosi, impregnato in una tournée che lo ha portato in scena al teatro Verdi di Salerno, si è presentato verso le 17 a casa di Lola. «L'incontro - hanno raccontato i familiari di Lola - è stato reciprocamente gioioso. Preziosi si è dimostrato una splendida persona. Lola ha coronato il suo sogno. Un altro tassello importante nella sua vita».