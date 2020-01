Non paga pedaggi per 10.000 euro accodandosi nelle corsie Telepass, denunciato

Il romano maestro trucco dell'accodata al casello questa volta è finito in trappola a Latina. Per anni è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza posti all'ingresso dei caselli per il pagamento del pedaggio autostradale, mentre si accodava ai mezzi dotati di telepass e oltrepassava la barriera sottraendosi all'obbligo del pagamento. In questo modo, non solo illegale ma anche assai pericoloso, ha accumulato debiti per oltre 10mila euro.

Beffa al Telepass: in autostrada 99 volte senza pagare un euro di pedaggio

Gli agenti della Questura di Latina durante un servizio di controllo, hanno rintracciato l'uomo e lo hanno fermato dato che aveva a suo carico una denuncia da parte di Autostrade per l'Italia per il reato di truffa e insolvenza fraudolenta. L'uomo è un romano residente a Gaeta. L'autorità giudiziaria di Santa Maria Caputa Vetere per forre fine al comportamento fraudolento dell'uomo, ha emesso un decreto di sequestro delle targhe e della carta di circolazione del veicolo, che è stato immediatamente eseguito dai poliziotti del Commissariato di Gaeta.

