Rita De Crescenzo, la tiktoker denunciata all'imbarco della crociera: «False dichiarazioni a pubblico ufficiale»

Rita De Crescenzo di nuovo nei guai. La tiktoker napoletana è stata denunciata per false dichiarazioni a un pubblico ufficiale. A rendere noto l'episodio è il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. «La De Crescenzo, - scrive Borrelli in una nota - già salita agli onori delle cronache per la questione ormeggi abusivi e rapporti con I clan del Pallonetto di Santa Lucia, è stata bloccata al porto mentre si stava per imbarcare per una crociera, insieme al figlio.

Sono intervenuti la polizia di Frontiera, la polizia marittima e gli agenti del commissariato San Ferdinando».

Denunciata Rita De Crescenzo: ecco cosa è successo

Secondo la ricostruzione della Questura, si legge ancora nel comunicato, «la 45enne avrebbe presentato al Comune una denuncia di smarrimento della carta di identità del figlio, per richiederne una nuova ma il documento era regolarmente custodito presso la comunità, dove il ragazzo dovrebbe trovarsi, e quindi non era stato smarrito. Da qui l'accusa di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale».

«Sempre secondo le forze dell'ordine, - dice ancora Borrelli - in compagnia della tiktoker e del figlio c'era anche il compagno. Rita De Crescenzo ha perso la patria potestà sul figlio ed è in corso una procedura al tribunale per i minorenni, per dirimere la questione, mentre suo marito ha ancora la patria potestà, ma è stata sospesa».

«Ormai neanche ci meravigliamo più delle malefatte di questa persona che però rappresenta un pericolo per la società e la legalità ad anche per i suoi stessi figli che vengono educati secondo modelli e valori del tutto sballati. Quale futuro potrà allora essere riservato loro? I servizi sociali ed i giudici dovranno ora essere molto severi per questa e per tante altre situazioni simili», commenta il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra.