Taylor Mega, furto in casa dell'influencer a Milano Video

Ladri in casa di Taylor Mega. Un furto, il cui bottino non è ancora stato quantificato, è stato messo a segno la sera di Natale nell'appartamento nel pieno centro di Brera a Milano, di Elisa Todesco, 26 anni, meglio nota come Taylor Mega. È stata una condomina, dopo aver sentito l'allarme, ad avvertire la polizia.

L'influencer, che non si trovava a Milano, è stata contattata telefonicamente e si riserva di quantificare il danno subito, anche se, a un primo esame, sembra che nell'abitazione non manchi molto.



Taylor Mega, di origine friulane, ha su Instagram oltre 2 milioni e 300 mila followers. Per sua stessa ammissione, ha una vita sentimentale molto intensa e il suo nome, in passato, è stato accostato a quello di Fabio Briatore mentre è stata fidanzata con Tony Effe, componente della band in ambito «trapper» Dark Polo Gang. È stata concorrente all'Isola dei famosi e al Grande Fratello. All'interno dell'abitazione dell'influencer, a Brera, sembra che i ladri abbiano asportato monili e gioielli il cui valore è ancora da quantificare. Sul pianerottolo sarebbero state trovate delle valigie che probabilmente gli intrusi, disturbati, non sono riusciti a portare via.

Ultimo aggiornamento: 14:43

