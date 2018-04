Suri Cruise, compleanno senza papà Tom per la quinta volta

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

finisce ancora una volta nel vortice dellea causa delle sue grandi e gravi assenze come. Lo scorso 18 aprile è stato il compleanno della figlia, la bimba avuta dal matrimonio con, la piccola ha compiuto 12 anni ma in quel giorno importante suo padre era assente, così come lo sarebbe stato negli ultimi 5 anni.Secondo il magazine online americano Hollywood Life, ormai dal 2013 Tom non si prensenta ai compleanni della figlia, ma le manda solo un regalo. Sembra che la piccola che non veda il padre da diversi anni e nell'arco di questo periodo avrebbe chiesto più volte di Tom, che però è sempre rimasto molto distante dalla figlia per motivi che non sono ancora chiari. La bambina starebbe crescendo quasi esclusivamente con la famiglia della Holmes, più volte Katie avrebbe provato a chiedere all'ex di stare del tempo con la figlia senza avere risposte.Suri, come moltissime figlie, ha però un debole per suo papà e a dimostrarlo è uno dei suoi post su Instagram in cui ha messo una foto di lei tra le braccia di Cruise scrivendo «Non c'è niente di più bello che essere nelle braccia di papà». Pare che la piccola soffra molto per le assenze del padre e che Kate abbia provato ad alleggerirle l'assenza del genitore con diverse scuse, ma ormai sembrano non bastare più. La stessa madre, sempre secondo il magazine, sarebbe molto a disagio a causa di questa situazione.